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تحرير 1399 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:54 ص
تحرير 1399 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحي
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير1399 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 80 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 148مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 32 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22 حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرو، تم ضبط 1008 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 8 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

 


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