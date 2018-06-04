تحرير مواقع جديدة فى الجوف وتضييق الخناق على الحوثيين

كتبت إيمان حنا

تواصل قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، تقدمها الميدانى باتجاه مركز مديرية برط العنان غربى محافظة الجوف، لليوم الثانى على التوالى، وسط انهيار كبير فى صفوف مليشيات الحوثى الإنقلابية.

وفى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أكد قائد لواء الحسم رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود العميد هادى الجعيدى، أن العملية العسكرية لتحرير مديرية "برط" من المليشيات الانقلابية مستمرة لليوم الثانى على التوالي، حيث تمكن أبطال الجيش- اليوم - من تحرير مواقع جديدة بينها منطقة الثمد، كما تمكنت من تأمين المواقع التى تم تحريرها يوم أمس.

وكانت قوات الجيش قد استكملت أمس تحرير جبال الاسكاب وجبل نعاض وموقع المطابق، وتحرير سلسلة جبال القعيف بشكل كامل، كما باشرت قطع خط إمداد الميلشيا الواصل بين برط العنان ومنطقة "القعيف " غربى مديرية اليتمة.

وبالتوازى مع العملية العسكرية لاستكمال تحرير مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، ذكر العميد الجعيدى أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة لليوم الثانى على التوالى نحو مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة المحاذية لمديرية برط بمحافظة الجوف، حيث تمكنت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربى من تحرير عدد من المواقع والجبال المهمة.

ولفت الجعيدى إلى أن انهيارات كبيرة فى صفوف المليشيات الانقلابية أمام زحوفات أبطال الجيش، حيث تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة على يد أبطال الجيش وبفعل القصف المركّز لطيران التحالف.