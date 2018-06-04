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تجديد حبس 9 متهمين باستعراض القوة والبلطجة 45 يوماً

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:01 م
تجديد حبس 9 متهمين باستعراض القوة والبلطجة 45 يوماً محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تجديد حبس 9 متهمين باستعراض القوة والبلطجة 45 يوماً.
 
صدر القرار بعضوية المستشارين  حسن حسين عيسى ووليد محمد صيره، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين سامح حسن حسين وممدوح حسن حسين ومحمد حسن حسين وسامح تونسى فنتير وعبد الرحمن تونسى فنتير ومحمد تونسى فنتير وسعيد خضر العطار ومحمد خضر العطار وجهاد محسن برنس، تهمة استعراض القوة والبلطجة فى القضية رقم 45 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ.

 


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