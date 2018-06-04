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الإثنين، 04 يونيو 2018 02:58 ص
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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:30 ص
تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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 جددت  نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، حبس جلال البحيري، 15 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

 


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المستشار خالد ضياء الدين

اخيار الحوادث

امن الدولة

محكمة الجنايات




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