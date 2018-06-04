تجديد حبس سائق قطار البضائع بحادث تصادم قطارين بخط المناشى

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قرر المستشار أحمد سعيد سلام رئيس محكمة جنح مستأنف كوم حمادة وبعضوية المستشارين شريف الشرنوبى وأحمد غازى وإسلام بدر، اليوم الاثنين، تجديد حبس "إبراهيم.ا " سائق قطار البضائع لقيامه بإغلاق الديسك الخاص بأجهزة Atc منذ قيامه الرحلة حتى عقب وقوع الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بكوم حمادة برئاسة المستشار محمد الحسينى مدير النيابة وإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكلفة بكشف ملابسات حادث تصادم قطارين بخط المناشى أمام قرية أبو الخاوى، قامت بفحص 841 رحلة لقطارات على خط المناشى، قام بها 121 جرارا خلال الفترة من 1-28 فبراير الماضى.

وجاء بتقرير اللجنة أن 85% من سائقى القطارات بخط المناشى يقومون بغلق الديسك الخاص بأجهزة Atc خلال قيامهم بالرحلة وذلك للتحكم فى السرعة، مضيفة أن نسبة 15% الباقية أن الأجهزة معطلة، حيث فجر تقرير اللجنة مفاجئة حيث تبين قيام سائق قطار البضائع "إبراهيم.ا"، بإغلاق الديسك الخاص بأجهزة Atc، منذ خروج القطار من محطة القبارى بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة و35 دقيقة صباحا حتى الساعة الثالثة و43 دقيقة مساء.

كانت النيابة بكوم حمادة قد استمعت إلى 5 من سائقى القطارين الركاب والبضائع ومساعديهم وشهود العيان، بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور واستمعت لأقوال أهلية المجنى عليهم و20 من المصابين وشهود العيان.

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة يضم المستشارين أنس الصاوى ومحمود سعيد وهانى ياسين لموقع الحادث وإعداد تقرير مبدئى ومعاينة لمسرح الحادث بمنطقة أبو الخاوى بكوم حمادة ومازالت تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

يشار إلى أن محطة أبو الخاوى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة شهدت فى نهاية شهر فبراير الماضى، وقوع حادث تصادم قطار بضائع بآخر للركاب كان متوجها من إيتاى البارود إلى القاهرة، مما أدى إلى فصل 3 عربات من القطار.