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تأجيل محاكمة أمين سر بمحكمة وآخر اختلسا أوراق قطعة أرض لـ29 يوليو

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:16 م
تأجيل محاكمة أمين سر بمحكمة وآخر اختلسا أوراق قطعة أرض لـ29 يوليو محكمة القاهرة الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، محاكمة متهمين باختلاس أوراق قطعة أرض وتزوير العقود للاستيلاء عليها، لجلسة 29 يوليو المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية  المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وسعيد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين خليل صابر مصطفى 59 سنة، موظف بمحكمة جنوب القاهرة وأمين سر حفظ بمحكمة مدنى الموسكى، وحسين سعيد محمد على عمارة 67 سنة بالمعاش باختلاس أوراق ملف الدعوى رقم 545 لسنة 1973 أحكام مدنى الموسكى عن العام 1973، واللاتى وجدت فى حيازة المتهم الأول بمناسبة وظيفته كأمين حفظ غرفة مدنى الموسكى وارتكاب جريمة التزوير فى تلك الأوراق المختلسة للاستيلاء على قطعة أرض بمدينة نصر.

 


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