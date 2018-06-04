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الإثنين، 04 يونيو 2018 06:55 م
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تأجيل إعادة محاكمة 34 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:48 م
تأجيل إعادة محاكمة 34 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا محكمه -أرشيفية
فريق المحافظات
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أجلت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 34 متهما إخوانيا فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا، إلى جلستى 11 و18 من الشهر الجارى.

ذلك فى 5 قضايا الأولى تتعلق بإعادة محاكمة 17 متهما فى أحداث وحدة مرور ملوى والثانية المتهم فيها 5 أشخاص فى اقتحام وحرق متحف ملوى، وقد تأجلت القضيتان إلى جلسة 18 من الشهر الجارى، فيما استمعت المحكمة إلى أقوال بعض الشهود فى قضية اقتحام سنترال ديرمواس والمتهم فيها 6 أشخاص والرابعة تتعلق بأحداث قسم المنيا والمتهم فيها 5 أشخاص آخرين إلى جانب متهم واحد فى أحداث بنى مزار، وقد تأجلت القضايا الأخيرة إلى جلسة 11 من الشهر ذاته.

تعاد إجراءات محاكمتهم بعد القبض عليهم فى قضايا عنف وشغب بالمحافظة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا قبل إعادة المحاكمة.

 


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