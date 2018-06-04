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"بى إن سبورتس" القطرية تعلن التوصل إلى اتفاق مع "دو" الاماراتية

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:00 ص
"بى إن سبورتس" القطرية تعلن التوصل إلى اتفاق مع "دو" الاماراتية قناة "بى إن سبورتس"
الدوحة (أ ف ب)
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توصلت إدارة قناة "بى إن سبورتس"  إلى اتفاق ليل الأحد لإعادة بثّ القنوات الرياضية التابعة لمجموعة "بى إن سبورتس" القطرية فى الإمارات، بحسب ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات بين "بى إن" وشبكة "دو" الإماراتية للاتصالات.

وأكد مشتركو شبكة "دو" فى الإمارات أنهم بدأوا يتلقّون مجددا بث "بى إن سبورتس" بعد انقطاع دام 24 ساعة.

وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه "تم للتو توقيع اتفاق، وعادت البرامج عبر "شبكة دو".

وفى وقت سابق الأحد، كانت "بى إن سبورتس" أعلنت فشل المفاوضات مع شبكة "دو"، وهو ما كان من شأنه حرمان مئات الآلاف من زبائن الشركة مشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت "بى إن" فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق" تسبب بوقف الخدمة السبت.

وأوضحت ان مدة العقد بين الطرفين انتهت فى 31 مايو، لكن "بى إن" قامت بمنح شبكة "دو" مهلة إضافية مدتها 24 ساعة "لاستكمال إجراءات التعاقد وضمان استمرارية الخدمة للمشاهدين ولكن بدون جدوى".

وكانت "دو"، التى تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية والفضائية لسكان الامارات الى جانب شركة ثانية هى "اتصالات"، اعلنت السبت فى بيان على موقعها انقطاع بث "بى إن" بقرار من المجموعة القطرية، انما من دون ان توضح اسباب ذلك.

 


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