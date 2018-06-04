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الإثنين، 04 يونيو 2018 04:43 م
خالد صلاح
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بكين تشدد الرقابة وتنتقد الولايات المتحدة فى ذكرى تيان انمين

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:30 م
بكين تشدد الرقابة وتنتقد الولايات المتحدة فى ذكرى تيان انمين الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ف ب)
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 شددت الصين الرقابة الاثنين، بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لقمع "ربيع بكين"، وانتقدت الولايات المتحدة التى دعت النظام الشيوعى الى كشف ملابسات هذا الحدث الذى ما زال من المحرمات.

وفى الثالث والرابع من يونيو 1989، أنهى جنود ومدرعات بقوة السلاح تحركا لطلاب كانوا يحتلون منذ شهر ونصف الشهر ساحة تيان انمين فى وسط بكين، وكان المتظاهرون يطالبون بوقف الفساد وبانفتاح ديموقراطى.

وتُقدر حصيلة هذا القمع الذى اثار ادانة دولية حادة بمئات الضحايا لا بل بأكثر من ألف قتيل.

واعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى بيان "نتذكر الخسارة المأساوية لأرواح الأبرياء، ونضم أصواتنا إلى المجموعة الدولية لمطالبة الحكومة الصينية بالكشف عن لائحة الأشخاص الذين قتلوا واعتقلوا أو فقدوا" فى يونيو 1989.

وأضاف بومبيو، مستشهدا بالمنشق ليو تشياوبو، الحائز جائزة نوبل للسلام فى 2010 والذى توفى العام الماضى فى الاعتقال، أن "أشباح 4 يونيو لم تجد الراحة بعد".

وقد أثارت هذه التصريحات غضب بكين التى عبرت عن "استيائها الشديد" ونقلت إلى واشنطن "احتجاجات علنية".

وأعربت هيوا شونيينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن استيائها بالقول فى مؤتمر صحفى، أن "الولايات المتحدة تتهم الحكومة الصينية دون أى أساس وتتدخل فى شؤون الصين".

 


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