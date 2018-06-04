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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:12 م
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بدء قبول أوراق مرشحى الانتخابات البرلمانية الباكستانية

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:49 م
بدء قبول أوراق مرشحى الانتخابات البرلمانية الباكستانية البرلمان الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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بدأ مرشحو الانتخابات البرلمانية الباكستانية، اليوم الاثنين، فى تقديم أوراق ترشحهم؛ تمهيدًا لانعقاد الانتخابات فى 25 من يوليو المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن بدء تقديم الأوراق اليوم يقضى على الشائعات التى راجت الأسبوع الماضى بشأن احتمال تأجيل الانتخابات بعدما قضت محكمة بمنع لجنة الانتخابات من قبول أوراق المرشحين دون إفصاح المرشحين عن ممتلكاتهم.

وتعد تلك المرة الأولى فى تاريخ باكستان التى تستكمل فيها حكومة مدتها (خمس سنوات كاملة) دون وقوع انقلاب عسكرى أو أزمة سياسية تؤدى لحل البرلمان.

يشار إلى أنه تم اختيار كبير القضاة السابق ناصر الملك الشهر الماضى رئيسًا مؤقتًا للوزراء؛ انتظارًا لنتائج الانتخابات المقبلة التى ستسفر عن تشكيل حكومة جديدة.

 


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