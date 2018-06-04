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الإثنين، 04 يونيو 2018 07:43 م
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بدء عملية الانتشار الأمنى بمحافظة تعز اليمنية

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:00 م
بدء عملية الانتشار الأمنى بمحافظة تعز اليمنية الججيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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باشرت الحملة الأمنية المشتركة بمحافظة تعز اليمنية اليوم الاثنين، انتشارها فى شوارع المدينة تنفيذا لتوجيهات المحافظ رئيس اللجنة الأمنية الدكتور أمين محمود.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن شوارع مدينة تعز وسط اليمن، شهدت عملية انتشار أمنى للأطقم والدوريات العسكرية والأمنية وخصوصا فى المناطق الشرقية التى تم تطهيرها من العناصر التخريبية.

وتم تشكيل الحملة الأمنية بقيادة مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلى وقائد اللواء الخامس حرس رئاسى العميد عدنان رزيق وقائد اللواء 170 دفاع جوى العميد عبدالعزيز المجيدى وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري.

وتهدف الحملة الأمنية المشتركة إلى ضبط مرتكبى جرائم الاغتيالات وحوادث القتل التى شهدتها المدينة مؤخراً وضبط الوضع الأمنى والاختلالات فى عموم المدينة .

ويشرف على الحملة التى تشارك فيها كافة الوحدات الأمنية والعسكرية كل من وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبرى ووكيل المحافظة عارف جامل وقائد المحور اللواء الركن خالد فاضل.

 


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