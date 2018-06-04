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الإثنين، 04 يونيو 2018 06:16 ص
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بدء الاعتكاف بـ3471 مسجدًا اليوم على مستوى الجمهورية

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:00 ص
بدء الاعتكاف بـ3471 مسجدًا اليوم على مستوى الجمهورية الاعتكاف - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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يبدأ 3471 مسجدًا بالجمهورية، اليوم الاثنين، 19 رمضان فى استقبال ضيوف الرحمن للاعتكاف، حيث تخصص الأوقاف فى المتوسط 100 مسجدًا للاعتكاف فى كل محافظة تقل فى المحافظات الحدودية والصغرى وتزيد فى المحافظات الكبرى.
 
ووصل عدد مساجد محافظة القاهرة إلى 205 مساجد، حسب ما أكد الشيخ خالد خضر، وكيل الوزارة، ومدير مديرية القاهرة، الذى أكد لـ"اليوم السابع" أن المديرية تتابع الأمر باهتمام لتهيئة الأجواء الإيمانية بانضباط والتزام بالقانون.
 
وأضاف خضر، أنه لن يكون هناك مكان لأى تيار أو فصيل كون المساجد لله وليست للدعاية، مضيفا أن تعليمات الأوقاف تنفذ بكل موضوعية.

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