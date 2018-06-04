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بدء إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "فتنة الشيعة"

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:20 م
بدء إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "فتنة الشيعة" المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع فى جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.


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