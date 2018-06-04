بأوامر المرشد.. إيران تبدأ إعادة تشغيل البرنامج النووى غدا

كتب: محمد محسن أبو النور

أصدر المرشد الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى أمرا إلى الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية باتخاذ الإجراءات والتمهيدات اللازمة بسرعة للوصول إلى 190 ألف سو "وحدة فصل" فى تخصيب اليورانيوم، فى إطار الاتفاق النووى بدءا من يوم غد الثلاثاء.

جاء ذلك فى خلال كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله روح الله الموسوى الخميني.

وأضاف خامنئى: "إمامنا العظيم استطاع أن ينهى الحكم الطاغوتى الوراثى، وأن يحبط مؤامرات الأعداء للقضاء على النظام الإسلامى"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية "إرنا".