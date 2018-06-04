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اليونان تطلق سراح 8 جنود أتراك بعد فرارهم عام 2016

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:53 م
اليونان تطلق سراح 8 جنود أتراك بعد فرارهم عام 2016 الرئيس اليونانى
أثينا (أ ش أ)
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ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن السلطات اليونانية أطلقت سراح 8 جنود أتراك فرّوا إلى اليونان طلباً للجوء عقب الانقلاب الفاشل فى تركيا عام 2016.

ونقلت الشبكة عن محامى الجنود الأتراك قوله إنهم ينتظرون الحكم فى طلبات لجوئهم، مضيفاً أن آخر شخص تم إطلاق سراحه منهم كان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الشبكة أن جميع الجنود الأتراك يقيمون حالياً فى موقع سرى تحت حراسة أمنية مشددة من قِبل الشرطة اليونانية.

وكانت المحاكم اليونانية قد رفضت طلبات تركية متكررة بتسليم هؤلاء الجنود لمحاكمتهم فى البلاد إلا أن السلطات اليونانية خشيت عدم توفير محاكمة عادلة لهم فى تركيا.  

 


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