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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:02 م
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اليابان تحذر من تداعيات خطيرة للرسوم الجمركية الأمريكية

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:28 ص
اليابان تحذر من تداعيات خطيرة للرسوم الجمركية الأمريكية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
(أ ف ب)
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن الرسوم الجمركية التجارية التى فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها قد تحمل "تداعيات خطيرة" على العلاقات والمنظومة التجارية العالمية واصفة الوضع بأنه "مؤسف للغاية".

ووجدت واشنطن نفسها معزولة خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع وزراء مالية دول مجموعة السبع على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التى فرضتها على واردات الصلب والالمنيوم.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدى سوجا إنه "أمر مؤسف للغاية بأن الوضع لم يتحسن حتى بعدما نقلت اليابان للولايات المتحدة مخاوفها على مستويات مختلفة"، ودخلت طوكيو وواشنطن فى سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة اعفاء اليابان من الرسوم التى دخلت حيز التنفيذ الجمعة.

وقال سوغا للصحفيين إن "اجراءات الحكومة الأمريكية التجارية التى تشير إلى أنها مرتبطة بأمنها تثير قلقنا بشأن إمكانية تعطيلها للأسواق العالمية".

وتابع "إضافة إلى ذلك، نعتقد أنها ستحمل تداعيات خطيرة على التعاون الاقتصادى بين الحليفيتين  اليابان والولايات المتحدة وعلى كافة المنظومة التجارية المتعددة الأطراف الخاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وألقى الخلاف التجارى بظلاله على العلاقات الودية بين رئيس الوزراء شينزو آبى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

والشهر الماضى، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق فى فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأميركية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التى تم فرضها مؤخرا على منتجات اليابان من الصلب والالمنيوم.

ووفقا لآخر المعلومات الصادرة، بلغ الفائض التجارى اليابانى مع الولايات المتحدة 615,7 مليار ين (5,6 مليار دولار) فى أبريل، وهى زيادة بنسبة 4,7% مردها إلى ارتفاع الطلب على السيارات ومعدات البناء.

 

 


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