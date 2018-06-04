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النيابة تصرح بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بالجيزة

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:41 م
النيابة تصرح بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بالجيزة جثة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب بمنطقة العزيزية جنوب الجيزة، وطلبت تحريات المباحث لتحديد هوية المتهمين.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من منطقة العزيزية جنوب محافظة الجيزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى "عبد الله. س" مصابا بعدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها، ويجرى رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة.

 


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