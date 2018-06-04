المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: محاربة الإرهاب ومعركة التنمية أهم تحديات الرئيس

كتب هانى الحوتى

قال محمد أمين الحوت، عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة فاصلة في تاريخ مصر ، مشيرا إلى إنه بحلف الرئيس لليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثانية تكون قد مضت 4 سنوات من البناء والعطاء والإخلاص، وبدأت مرحلة جديدة من التنمية والنمو، وأنه على الرغم من التحديات والصعوبات الضخمة التي لمسناها سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا، مرت مصر من أصعب فترة في تاريخها الحديث

وأكد الحوت، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه وسط هذا الضجيج والأزمات المشتعلة في المنطقة العربية كلها، كان هناك من يعمل ويصل النهار بالليل من أجل مصر المستقبل، مشيرا إلى أن أهم المعارك والتحديات هي القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، واستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي لتكتمل معركة التنمية والبناء، ما يتطلب نظرة خاصة ومساندة كبيرة للصناعة التي تظل قاطرة التنمية الحقيقية والموفر الأكبر لفرص العمل للشباب