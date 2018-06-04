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المخدرات تقود عاطل لمحاولة اغتصاب شقيقته.. والمحكمة تعاقبه بالسجن 10سنوات

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:13 ص
المخدرات تقود عاطل لمحاولة اغتصاب شقيقته.. والمحكمة تعاقبه بالسجن 10سنوات جريمة الاغتصاب-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت الدائرة 22  بمحكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة اغتصاب شقيقته تحت تأثير المخدر .

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "داليا م" تتهم شقيقها "أحمد م" 29 سنة عاطل بنزع ملابسها واغتصابها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهم الذى أنكر أمام النيابة ارتكابه للواقعة، مدعيا أنه حضر إلى شقة شقيقته من أجل إنهاء مشكلة بينها وبين زوجها، ومحاولة إعادتها
إلى زوجها مرة أخرى.

بسؤال المجنى عليه، أفاد أن شقيقها دائم تعاطى مخدر الحشيش والبرشام، حضر إلى شقتها بمنطقة حلوان، وتهجم عليها بنزع ملابسها ومحاولة اغتصابها بالقوة، ولكنها قاومته فاعتدى عليها بالضرب ، مما تسبب لها فى كدمات وجروح فى انحاء متفرقة من جسدها .

بإجراء التحريات، تبين أن المتهم دائم تعاطى المخدرات، ولا يعمل توجه إلى شقة شقيقته بمنطقة حلوان، وتهجم عليها، وهتك عرضها، وحاول اغتصابها إلا أنها قاومته، واستغاثت بالجيران الذين تمكنوا من القبض على المتهم، واقتياده لقسم شرطة حلوان.

أثبت تقرير الطب الشرعى، أن المجنى عليها تبين إصابتها بجروح وخدوش فى أماكن حساسة من جسدها يثبت تعرضها لمحاولة اغتصاب، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم .

 

 


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