اللقاء الديمقراطى والتقدمى الاشتراكى يعلنان الطعن على مرسوم التجنيس بلبنان

بيروت (أ ش أ)

تقدمت كتلة اللقاء الديمقراطى (الكتلة النيابية للحزب التقدمى الاشتراكى الذى يتزعمه السياسى اللبنانى المخضرم وليد جنبلاط) وحزب القوات اللبنانية، بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على نسخة رسمية مطبوعة من المرسوم الجمهورى بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص.

وقال فيصل الصايغ النائب عن اللقاء الديمقراطى - فى تصريحات له عقب لقائه وفدا من الكتلة النيابية بوزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق اليوم الاثنين - إن اللقاء الديمقراطى والحزب التقدمى الاشتراكى سيطعنان على (مرسوم التجنيس) أمام مجلس شورى الدولة (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).

وأشار إلى أن المرسوم صدر بصورة سرية معيبة، وأن الرأى العام اللبنانى من حقه أن يطلع على "القيمة المضافة" من جانب هؤلاء المجنسين، مع التأكيد أن منح الجنسية اللبنانية يجب أن يستند إلى معايير واضحة وسامية تتعلق بتحقيق إنجاز علمى أو ثقافى أو وطنى بارز، وليس مجرد منجزات مادية ومالية بحسب وصفه.

وأضاف أن وزير الداخلية تحدث خلال اللقاء حول الجانب التقنى المتعلق بصدور المرسوم وآليات إصداره.. مشيرا إلى أن الصراع هو سياسى فى المقام الأول، ويتعلق بالمبدأ العام والسيادة وكيفية الحصول على الجنسية اللبنانية ومعايير منحها.