القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لاعتصامات فى ذكرى النكسة

رام الله (أ ش أ)

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى أوسع مشاركة فى كل مناطق التماس والاستيطان غدا الثلاثاء الخامس من يونيو، .وتنظيم الاعتصامات إمام المقرات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وحرية واستقلال شعبنا وحمايته أمام الجرائم المستمرة ومواصلة الفعاليات ليكون يوم الجمعة يوم غضب ويوما للقدس عاصمة دولتنا المستقلة والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لمن استطاع الوصول .

جاء ذلك فى اجتماع عقدته قيادة القوى الوطنية والإسلامية بحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلى.

وأكدت القوى فى ختام اجتماعها على التمسك الحازم بثوابت شعبنا الفلسطينى المعمدة بسيل من دماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى، والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واتخاذ كل السبل الكفيلة بحماية عاصمة دولتنا الفلسطينية وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك وخاصة تعزيز صمود شعبنا ورفض للموقف الأمريكى الهادف للمساس بحقوق وثوابت شعبنا بما فيها المساس بمدينة القدس وما يتطلبه سرعة تنفيذ قرارات القمم العربية بمقاطعة شاملة لكل دولة تنقل سفارتها الى المدينة المقدسة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد على أن القدس لن تكون سوى عاصمة ابدية لدولتنا الفلسطينية على الرغم من كل الإجراءات وعدوان الاحتلال الهادف لتثبيت وقائع على الأرض وتغيير معالم المدينة المقدسة وسياسة التهويد والتطهير العرقى الذى يحاول الاحتلال من خلالها فرض سياسة الأمر الواقع مستفيدا من الموقف الأمريكى الشريك فى العدوان مع الاحتلال وجربهم المفتوجة ضد شعبنا الصامد .

ودعت بهذه المناسبة وفى الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك إلى شد الرحال إلى المسجد الاقصى المبارك لجميع ابناء شعبنا لمن يستطيع الوصول، واقامة الفعاليات الرافضة لوجود الاحتلال على حواجزه العسكرية ومناطق التماس للاحتلال والاستيطان الذين يمنعوا أبناء شعبنا من الوصول إلى المدينة المقدسة فى إطار تقييد الحريات الدينية ومحاولة فرض السيطرة الاحتلالية، الأمر الذى يتطلب تدخلا فاعلا من المجتمع الدولى لتوفير الحماية لشعبنا أمام عدوان وجرائم الاحتلال الذى يرى سياسة التصعيد والعدوان الاحتلالية .