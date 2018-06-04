"القومى للاتصالات": الشركات ملزمة بعدم تسريب بيانات عملائها

كتبت : نورا فخرى

أكد الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن التراخيص الصادرة لكافة شركات الاتصالات تتضمن بند يفيد بالتزامها المحافظة على سرية بيانات عملائها وعدم تسريبها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول استغلال شركات المحمول للمواطنين، وتحميلهم مبالغ كبيرة أكثر من الخدمات المقدمة رغم سوء الخدمة، تعقيبًا على تساؤلات النيابية حول صحة خروج قواعد بيانات مستخدمى شركات الاتصالات وبيعها لشركات تستفاد بها فى التسويق والدعاية والعقوبات فى هذا الصدد.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومى للاتصالات، أن الشركات مسئولة عن حماية سرية عملائها، لكننا نتعامل فى النهاية مع بشر، وصادفت 3 قضايا فى هذا الصدد، وعوقب الموظفين الذين قاموا بتسريب بعض المعلومات قضائيا، حيث تعرضوا للسجن.