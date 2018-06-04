القوات اليمنية: أسر العشرات من ميلشيا الحوثى فى جبهة الساحل الغربى بينهم أطفال

صنعاء أ ش أ

أسرت ألوية العمالقة التابعة للقوات اليمنية العشرات من مقاتلى ميليشيات الحوثى فى جبهة الساحل الغربى بالحديدة ، من بينهم أطفال جندوا من قبل الميليشيات الحوثية.

وأكد مصدر فى ألوية العمالقة ، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية الإثنين ، أن معظم الأسرى من الأطفال المغرر بهم زج بهم الحوثيون فى الجبهات بعد اختطافهم من المدارس أو إجبار أسرهم على الدفع بأولادهم للقتال ضمن صفوف جماعة الحوثي.

وكانت القوات المشتركة بدعم من القوات الإماراتية تمكنت من تحرير مساحات واسعة فى الساحل الغربى ، وقتلت وأسرت العشرات من ميليشيا الحوثيين.