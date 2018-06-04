القبض على 9 هاربين من أحكام بينهم هارب من المؤبد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على 9 متهمين هاربين من الأحكام الجنائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية لتنفيذ الأحكام.

كان العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلا من المتهمين "أحمد.ح.أ"32 عاما سائق و"سعيد.م.ع"30 عاما موظف، و"شريف.م.م"40 عاما عامل زراعى و"عرفة .خ.م"42 عاما محامى و"هانى.ع.خ"31 عاما عامل، و"أحمد.ر.ح"27 عاما عاطل، و"حسن.م.ا"20 عاما عاطل و"محمد.ض.م"30 عاما عاطل، و"محمد.ح.م"22 عاما عامل.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.