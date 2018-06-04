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القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:56 م
القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "سامح.س.ع" 17 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "عبد الحميد.ا.ا" 55 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "أحمد.ب.م" 23 عاما عاطل، ومقيم أبوشحاتة، بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "مصطفى.م.ع" 17 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.ا.ف"21 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواة"، والمتهم "حسن.م.ا" 18 عاما عاطل، ومقيم فى نفيشة بحوزته سلاح ابيض"سنجة"، والمتهم "محمد.س.م"21 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض"خنجر" والمتهم "إبراهيم.ح.ع" 34 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"كتر".

 

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


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