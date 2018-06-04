القبض على 3 سوريين بمطار بغداد كانوا يعتزمون السفر بجوازات ألمانية مزورة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 3 مسافرين سوريين فى مطار بغداد، كانوا يعتزمون السفر إلى مدينة "فرانكفروت" الألمانية بجوازات سفر ألمانية مزورة.

وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه تم اعتقال 3 مسافرين يحملون الجنسية السورية كانوا يعتزمون السفر بجوازات ألمانية مزورة تم اكتشافها من قبل مركز إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي؛ وتم إحالتهم إلى مركز شرطة المطار.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضى اعتقال 7 مسافرين يحملون جوازات مزورة بمطار بغداد الدولى.