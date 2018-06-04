القبض على ربة منزل حاولت تهريب محمول لزوجها السجين بسجن وادى النطرون

المنوفية - محمود شاكر

تمكن ضباط سجن وادى النطرون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط هاتف محمول داخل زيارة مسجون.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن سجن ملحق وادى النطرون بمدينة السادات من ضبط " ح ن ع " ربة منزل ومقيمه شمال سيناء وبحوزتها هاتف محمول، ضمن محتويات الزيارة التى أحضرتها لزوجها المسجون " م أ ح " نزيل السجن والمحكوم عليه بالسجن خمسة عشر سنة.

بمواجهتها، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفت بحيازتها للهاتف بقصد إدخاله لزوجها للاتصال بذويه، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.