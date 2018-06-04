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الفرنسية: العاهل الأردنى يستدعى رئيس وزرائه على خلفية الاحتجاجات

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:35 ص
الفرنسية: العاهل الأردنى يستدعى رئيس وزرائه على خلفية الاحتجاجات ملك الأردن
(أ ف ب)
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دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى رئيس الوزراء هانى الملقى إلى لقاء قد يمهد لاستقالته، بحسب ما أفاد مصدر حكومى، اليوم الاثنين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل .

وقال مصدر حكومى فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "دعا الملك عبد الله رئيس الوزراء الى لقاء قبل ظهر اليوم الاثنين يرجح أنه سيمهد لاستقالته".

وزار ولى العهد الاردنى حسين بن عبد الله موقع التظاهرة فجر الاثنين وقال متوجها إلى الأجهزة الأمنية فى المكان "يجب أن يعبروا عن أنفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد"، وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

 


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