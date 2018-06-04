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السيطرة على حريق نشب داخل مخبز بأبوتيج فى أسيوط

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:07 ص
السيطرة على حريق نشب داخل مخبز بأبوتيج فى أسيوط حريق مخبز - صورة أرشيفية
أسيوط - محمود عجمى
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سيطرت قوات الحماية المدنية فى أسيوط، على حريق اندلع بمخبز سياحى بالشارع الجديد بمركز أبوتيج، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع أى خسائر بشرية.

 

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى اخطارا من مأمور قسم أبوتيج، يفيد بورود بلاغا من أهالى الشارع الجديد يفيد باندلاع حريق فى مخبز سياحى.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأجهزة التنفيذية لمكان الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده قبل الانتقال إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة، وبالمعاينة الأولية تبين أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المخبز نتيجة حدوث تسريب فى الغاز، دون وقوع أى خسائر بشريةتحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة.

 

 


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