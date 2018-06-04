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الإثنين، 04 يونيو 2018 06:55 م
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السيطرة على حريق فى مزرعة خلف جهاز التعمير بالوادى الجديد (صور)

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:01 م
السيطرة على حريق فى مزرعة خلف جهاز التعمير بالوادى الجديد (صور)
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تمكنت وحدات الدفاع المدنى بمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريق نشب فى مزارع نخيل خلف مقر جهاز التعمير بمدينة موط دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق والانتهاء من مرحلة التبريد وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزارع نخيل بمنطقة زراعية خلف مقر جهاز التعمير فى مدينة موط والذى أسفر عن احتراق عدد كبير من اشجار النخيل المثمر وغيرالمثمر، تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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