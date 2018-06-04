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الإثنين، 04 يونيو 2018 11:33 م
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السيطرة على حريق بمحدود مطعم أسماك بالبحيرة

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:16 م
السيطرة على حريق بمحدود مطعم أسماك بالبحيرة مطافى
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق بمطعم أسماك شهير بدمنهور.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية باندلاع حريق بمطعم أسماك بشارع الجيش بجوار قطاع الكهرباء بدائرة القسم.
 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة وتبين اندلاع حريق محدود بمطعم اسماك ادكو ورشيد مللك م . س وتم السيطرة على الحريق واخماده دون حدوث إصابات ، وجارٍ تحرير المحضر اللأزم ، والعرض على النيابة.
 

 

 


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