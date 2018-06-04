السلطات البريطانية تدين فتاة بالتخطيط لمهاجمة المتحف البريطانى

لندن (أ ش أ)

أدان القضاء البريطانى، اليوم الاثنين ، فتاة بالتخطيط للقيام بهجوم على المتحف البريطانى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن القضاء البريطانى أدان صفاء بولار البالغة من العمر 18 عاماً اليوم بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ، مضيفة أن والدة المتهمة وشقيقتها أدينتا كذلك بمساعدتها.

ونقلت الشبكة عن الادعاء البريطانى قوله إن بولار خططت للهجوم من خلال تبادلها للرسائل مع أحد عناصر تنظيم "داعش" فى سوريا كان قد قُتل عام 2017.

وأشارت (فوكس نيوز) إلى أن بولار حاولت تجنيد شقيقتها ، 21 عاماً ، لتنفيذ الهجوم بعدما تم القبض عليها فى إبريل من العام الماضى إثر محاولتها السفر إلى سوريا ، موضحة أن الأم وابنتيها اعترفوا بجرائم الإرهاب ، وأنه سيتم النطق بالحكم عليهما فى وقت لاحق.