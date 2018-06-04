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السجن 5 سنوات لحدث ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:43 م
السجن 5 سنوات لحدث ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة مواد مخدرة - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

 

وتحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت عن أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعى هيثم أسامة أحمد عبد الهادى، طالب،17 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.

 

 وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.

 


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