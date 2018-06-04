السجن 12 عاما لصحفى أوكرانى بعد إدانته بالتجسس فى روسيا

موسكو (أ ف ب)

قضت محكمة روسية الاثنين، بالسجن 12 عاما بحق صحفى أوكرانى لإدانته بالتجسس، فى قضية تقول كييف إنها ذات "دوافع سياسية".

وأوقف السلطات الروسية الصحفى رومان سوشتشينكو، الذى يعمل لوكالة أنباء "اوكرينفورم" منذ أكثر من 10 سنوات، فى أكتوبر 2016 فى موسكو.

وتتهمه موسكو بأنه عقيد فى الاستخبارات الأوكرانية كان يجمع معلومات سرية "عن أنشطة القوات المسلحة والحرس الوطنى الروسى".

وأفاد سوشتشينكو، الذى أصر على براءته، وكالة فرانس برس أنه سيطعن بالحكم "الظالم" بحقه والذى أصدره القاضى فى محكمة فى موسكو أوليج موزشينكو.

والأسبوع الماضى، صرّح محاميه مارك فيغوين لفرانس برس أن هيئة الاتهام طلبت السجن 14 عاماً وهى العقوبة القصوى التى كان بامكانها ان تطلبها.