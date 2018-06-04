الرئيس الروسى يأمل بالعمل مع اتحاد أوروبى "موحد ومزدهر"

فيينا (أ ف ب)

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن أمله، الاثنين بالعمل مع اتحاد اوروبى "موحد ومزدهر"، نافيا أى نية ل"زعزعة استقرار" الاتحاد او "التسبب بانقسامه" عبر نسج علاقات مع احزاب قومية او مشككة فى اوروبا.

وقال بوتين فى مقابلة مع تلفزيون "او آر اف" النمسوى بثت عشية زيارة يقوم بها لفيينا "من مصلحتنا ان يكون الاتحاد الاوروبى موحدا ومزدهرا، لان الاتحاد الاوروبى هو اهم شريك تجارى واقتصادى لنا. وكلما كثرت المشكلات داخل الاتحاد الاوروبى تعاظمت الاخطار وازداد الغموض بالنسبة الينا. على العكس، نريد تطوير التعاون مع الاتحاد الاوروبي".

واضاف "لا نهدف الى تقسيم اى شيء او اى طرف فى الاتحاد الاوروبي"، وسئل عن اتفاق التعاون السارى منذ 2016 بين حزب "روسيا الموحدة" الحاكم والحزب اليمينى المتطرف فى النمسا المشارك راهنا فى الائتلاف الحكومي، فاقر بوتين بانه يمكن ان يكون هناك "بعض الافضليات داخل الاحزاب السياسية" على صعيد التعاون، وتابع "نقرر فى شكل براغماتى (...) نحاول التعاون مع اولئك الذين يعبرون علنا عن رغبتهم فى العمل معنا".