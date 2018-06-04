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الإثنين، 04 يونيو 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب مستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة أمام مخاوف الحرب التجارية

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:43 م
الذهب مستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة أمام مخاوف الحرب التجارية الذهب
(رويترز)
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تداولت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق اليوم الاثنين فى الوقت الذى أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

واستقر الذهب فى المعاملات الفورية دون تغيير يذكر تقريبا عند 1293.23 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 23 مايو عند 1289.12 دولار فى الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 1297.20 دولار للأوقية.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن فى أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وعبر وزراء مالية من اوثق الدول الحليفة للولايات المتحدة عن غضبهم بشأن رسوم فرضتها إدارة ترامب على واردات المعادن يوم السبت، واختتموا اجتماعا استمر ثلاثة أيام بتوجيه توبيخ قاس لواشنطن ما ينذر بمواجهة حامية فى قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع فى كيبيك بكندا.

وتسارع نمو الوظائف الأمريكية فى مايو وانخفض معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة وهو أدنى مستوى فى 18 عاما مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 901.40 دولار للأوقية. وفى وقت سابق من الجلسة لامس البلاتين 894.55 دولار وهو أدنى مستوياته فيما يزيد عن أسبوع.

وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1008.10 دولار للأوقية.


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