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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:39 م
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الداخلية تضبط 6 ملايين قطعة ألعاب نارية و35 مليون لتر بنزين

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:30 م
الداخلية تضبط 6 ملايين قطعة ألعاب نارية و35 مليون لتر بنزين ألعاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها التموينية والرقابية، خلال الشهر الماضى من ضبط (125) قضية مواد بترولية، ضبط خلالها (3535578 لتر بنزين وسولار ، 96 طن مواد بترولية)، وضبط ( 591 ) قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (45757 إسطوانة).

كما أثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط ( 454 ) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 47164 طنا )، و( 6815 ) قضية مخالفات مخابز، و (664 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و( 2528 ) قضية فى مجال الغش التجارى.

وضبطت شرطة التموين ( 18163 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) ، و( 843 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (216 طن)، وتم ضبط ( 862 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت ( 1107816 عبوة سجائر ، 8,535 طن ) ، وضبط ( 110 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (186) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (8466 طن أعلاف وأسمدة زراعية)، و (103) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت (675618 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ).


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