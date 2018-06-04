الداخلية تضبط 6 ملايين قطعة ألعاب نارية و35 مليون لتر بنزين

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها التموينية والرقابية، خلال الشهر الماضى من ضبط (125) قضية مواد بترولية، ضبط خلالها (3535578 لتر بنزين وسولار ، 96 طن مواد بترولية)، وضبط ( 591 ) قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (45757 إسطوانة).

كما أثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط ( 454 ) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 47164 طنا )، و( 6815 ) قضية مخالفات مخابز، و (664 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و( 2528 ) قضية فى مجال الغش التجارى.

وضبطت شرطة التموين ( 18163 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) ، و( 843 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (216 طن)، وتم ضبط ( 862 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت ( 1107816 عبوة سجائر ، 8,535 طن ) ، وضبط ( 110 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (186) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (8466 طن أعلاف وأسمدة زراعية)، و (103) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت (675618 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ).