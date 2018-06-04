الداخلية تضبط 10 آلاف قضية بمجال الأمن الاقتصادى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة لـ"مباحث الأموال العامة ، ومباحث الضرائب والرسوم ، وشرطة البيئة والمسطحات ، وشرطة التموين والتجارة ، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 13380 قضية متنوعة وتنفيذ 1092حكم قضائى خلال يوم 24 ساعة.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط ( 17 ) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل ) ، ( 8 ) قضايا فى مجال الإتصالات والبريد ، (59) بائع متجول ، وكذا (2101) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية ، وتنفيذ ( 289 ) حكم قضائى .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية عن ضبط ( 1457 ) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها ( مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور ، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية) ، وتنفيذ ( 86 ) حكم قضائى.

وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أسفرت عن ضبط (9258 قضية سرقة تيار كهربائى ، 968 قضية سرقة تيار كهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية ، 164قضية سرقة تيار كهربائى للمقاهى والكافيهات غير المرخصة ، 304 قضية سرقة تيار كهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض ، وتحصيل غرامات فى عدد 10156 قضية سرقة تيار كهربائى ، وتحصيل مخالفات فى عدد 280قضية مخالفة شروط التعاقد) ، وتنفيذ (693) حكم قضائى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (378) قضية متنوعة ، وتأمين تنفيذ ( 369 ) إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف ، وتنفيذ (2) حكم قضائى.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط ( 80 ) قضية فى مجال ( الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات ، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ) ، وتنفيذ ( 21 ) حكم قضائى.