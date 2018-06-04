الحكومة توافق على طلب رئيس البرلمان بزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بناءا على طلب رئيس المجلس برفع قيمة المرتبات لموظفى الدولة والمعاشات للعام المالى 2018 / 2019 عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشانهمأ.

وكان عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، قد طالب وزير المالية عمرو الجارحي برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا " المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الامكان لذا اطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".

ورد الجارحى قائلا : لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستكون 3.5 لـ4 مليار جنيه.. لكن لن استطيع رد طلب من البرلمان لكم لهو له تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام..واطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى العتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لحنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.

وجاء ذلك بعد أن أوضح الجارحي فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي:160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.

وبالنسبة للمعاشات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، أن الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيها كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيها وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.