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الجيش اليمنى يواصل نزع الألغام والعبوات الناسفة فى محور كتاف

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:46 م
الجيش اليمنى يواصل نزع الألغام والعبوات الناسفة فى محور كتاف الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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نزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمنى فى جبهة كتاف بمحافظة صعدة ، اليوم الإثنين ، العبوات الناسفة والألغام الأرضية التى زرعتها مليشيا الحوثى الانقلابية.

وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلى - فى بيان أورده الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - إن الفرق الهندسية فى اللواء تمكنت من نزع أكثر من 30 عبوة ناسفة مضادة للدروع وعددا من الألغام الأرضية التى زرعتها المليشيا الحوثية فى منطقة بير السلامى وجوار نقطة حجر على الخط الدولى الرابط بين المملكة العربية السعودية ومحافظة الجوف ، مضيفا أن هذه الألغام توزعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات ودواسات وعبوات ناسفة.

وذكر أن قوات الجيش الوطنى تسعى جاهدة الى تأمين الخط الدولى الممتد من منفذ الخضراء السعودى مرورا بمنفذ البقع اليمنى الذى بات افتتاحه حلماً سيتحقق قريباً.

وأوضح القبلى أن مليشيا الحوثى عملت على تمويه عدد كبير من العبوات الناسفة وإدراجها مباشرة تحت الخط الأسفلتى وربطها على هيئة شبكات يسهل تفجيرها عن بعد ، الأمر الذى يجعل الفرق الهندسية تعمل بحذر حتى تأمين كامل المنطقة.

وأضاف أن الفرق الهندسية تستخرج فى اليوم الواحد ما يتراوح بين الـ 100 – 150 لغماً وعبوة ناسفة ، وأن هناك مساحات شاسعة وصحراء واسعة فى مديرية كتاف مليئة بالألغام.

 


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