الجيش اليمنى يتقدم فى الجوف وصعدة.. وقتلى من الحوثيين بالساحل الغربى

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أحرزت قوات الجيش اليمنى تقدما ميدانيا جديدا فى محافظتى الجوف وصعدة شمال البلاد الواقعتين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

صرح بذلك ، رئيس عمليات حرس الحدود اليمنى وقائد "لواء الحسم" فى الجيش الوطنى العميد هادى حمران الجعيدى ، وقال فى تصريحه لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، " إن قوات الجيش اليمنى بإسناد من قوات التحالف الذى تقوده المملكة العربية السعودية تمكنت من السيطرة على جبال الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق" فى مديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف".

وأضاف الجعيدى ، أن خط إمداد الميليشيات الحوثية القادم من برط العنان تم قطعه بالسيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية ، مشيرا إلى أنه تم أسر أحد عناصر الحوثيين فيما قتل وأصيب العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية.

وتابع قائلا " إنه تم تحرير وتأمين عدد من المرتفعات فى منطقة العطفين الاستراتيجية، ودحر الميليشيات منها، وتحديدا فى المناطق التى تطل على منطقة وادى الجبارة، لتنتقل عبره المعارك فى اتجاه مركز مديرية كتاف".

فى السياق ذاته، أفادت مصادر ميدانية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى الذى تقوده السعودية استهدفت مواقع وأهدافا للمتمردين فى مديرتى باجل والصليف بالساحل الغربى لليمن.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الإثنين عن المصادر قولها "إن مليشيات الحوثى وبعد الانهيار المتواصل فى جبهة الساحل الغربي، تقوم بتلغيم وتفخيخ مطار الحديدة المدنى والعسكرى (شمال غربى اليمن) ، بعد أن أصبحت القوات المشتركة على مشارف المطار".

وأضافت المصادر أن الحوثيين عززوا من نشر قناصتهم فى عدد من المبانى فى مدينة الحديدة، كما بدأوا بحفر الخنادق ووضع الحواجز الإسمنتية فى بعض الشوارع استعدادا للمعركة ومن ثم الهروب.

وأشارت إلى أن ميليشات الحوثى بدأت منذ عدة أيام وعقب الانهيارات التى تعرضت لها فى جبهة الساحل الغربى ، بحملة اعتقالات واسعة طالت المئات فى الحديدة، وفى محافظات أخرى من بينها العاصمة صنعاء، بعد اتهام المعتقلين بالتعاون مع التحالف العربي.