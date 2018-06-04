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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:48 ص
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الجيش السورى يحبط هجومًا لداعش بمنطقة البوكمال بريف دير الزور

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:04 ص
الجيش السورى يحبط هجومًا لداعش بمنطقة البوكمال بريف دير الزور الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)
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أعلنت وحدات من الجيش السورى نجاحها فى إحباط تسلل وهجوم مجموعات إرهابية من تنظيم "داعش" على قرى الحسرات والسيال والجلاء والعباس فى منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقى، وأوقعت بين صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية ، اليوم الأحد ، أن وحدة من الجيش السورى اشتبكت مع مجموعة إرهابية من تنظيم (داعش) تسللت من محور قرية الشعفة ومدينة هجين الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات ، وانتهت الاشتباكات بسقوط أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب ، مشيرة إلى أن وحدة الجيش تصدت لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية من اتجاه البادية إلى قرية الحسرات شمال مدينة البوكمال وقضت على أغلبية أفرادها ودمرت عتادهم وآلياتهم.

وقالت الوكالة إن وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع القوات الحليفة أحكمت السيطرة على كامل حوض الفرات بعد أن قضت على آخر تجمعات إرهابيى "داعش" فى مدينتى البوكمال والميادين والقرى والبلدات التابعة لهما.

 


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