الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للشباب

كتب محمد الجالى – محمد عطية

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يحمل رقم 256 لسنة 2018، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة 3 سنوات برئاسته.

وتضم عضوية المجلس، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عباس مصطفى كامل محمد ممثلاً لرئاسة الجمهورية، وأحمد أشرف على كجوك ممثلا لوزارة المالية، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين ممثلا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد زايد ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور محمد طارق محمد عبد القادر، والدكتور يوهانسن يحيى محمد عيد، وائل عبد الرازق أحمد قرطام ، ومحمد شريف ديلاور، والدكتور محمد صالح هاشم حماد، من ذوى الخبرة.