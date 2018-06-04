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التعليم: نشر امتحانات الثانوية وإجاباتها بموقع الوزارة عقب انتهاء الاختبارات

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:44 ص
التعليم: نشر امتحانات الثانوية وإجاباتها بموقع الوزارة عقب انتهاء الاختبارات الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة سوف تنشر امتحانات الثانوية العامة ونماذج الإجابات الخاصة بكل مادة على الموقع الرسمى للوزارة عقب انتهاء الامتحانات، حتى يتاح للطلاب الإطلاع على الإجابات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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