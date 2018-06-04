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التعليم تعلن تفاصيل تعديل نموذج الإجابة فى اللغة العربية للثانوية العامة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:59 م
التعليم تعلن تفاصيل تعديل نموذج الإجابة فى اللغة العربية للثانوية العامة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بعد  لقاء الفيديو كونفرانس بين الدكتور أحمد شلبى مدير عام تنمية مادة اللغة العربية ومقدرى درجات اللغة العربية للثانوية العامة الدور الأول 2017/2018 ، وافق الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على ما تم الاتفاق عليه من خلال المناقشات بين مدير عام تنمية المادة والموجهين والمعلمين أثناء لقاء الفيديو كونفرانس أمس وجاء مضمون ما تم الاتفاق عليه.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على ضرورة التزام بالدقة فى التقدير والمراجعة للحد من شكوى المتضررين.

وفيما يخص الأسئلة المقالية، أكدت الوزارة أنه تقبل إجابة الطالب المشابهة لما ورد فى النموذج ومن أمثلة ذلك: سؤال نص لمحات من حياة العقاد، فتقبل الإجابة التى يربط فيها الطالب بين سمات الأسلوب وشخصية العقاد، ويقبل من الطالب مفرد ( دلائل)(دليل أو دلالة) وكذلك تقبل الجموع الأخرى لكلمة ( قليل) بجانب الجمع ( أقلاء) مثل: قُلُلٌ و قُلُلُون، والجمع السالم لها ( قليلون أو قليلات).

وبخصوص امتحان الدمج تم إضافة ( درجة) للسؤال (2) على السؤال (1) فيصير تقديره من (درجتين)، وهذا للصالح العام، ولصالح أبنائنا الطلاب.

وأشار حجازى إلى أن الجديد هذا العام، أن لقاءات الفيديو كونفرانس تتشكل من مدير عام تنمية المادة، واللجنة الفنية واضعة الامتحان، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالمادة الممتحنة، وذلك لتحقيق رؤية ومعايير واضحة ودقيقة فى تقدير الدرجات بدءًا من تقدير العينة العشوائية وانتهاءً بتقدير الدرجات النهائى.

كما أكد حجازى على أن الطلاب المكفوفين قد أدوا الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية الورقة الثانية، ولم تتلقى الغرفة أى شكاوى، خاصة بالامتحان.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب المكفوفين بالثانوية العامة (201) طالب وطالبة موزيعين على  (25) لجنة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل سيؤدى  طلاب وطالبات الثانوية العامة غدًا الثلاثاء 5/6/2018 ، الامتحان فى مادتى (الاقتصاد والإحصاء)، وطلبة مدارس المتفوقين (STEM) يؤدون الامتحان فى مادة (مقاييس المفاهيم فى اللغة الإنجليزية)، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.


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