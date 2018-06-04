التعليم العالى: التربية الرياضية بدمياط أول كلية حكومية تعلن نتائج آخر العام

وائل ربيعى

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه د. السيد دعدور رئيس جامعة دمياط حول انتهاء كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط على مستوى الفرقتين الثانية والثالثة بكافة الشعب من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى.

وقالت وزارة التعليم العالى، فى بيان صحفى، منذ قليل، إن كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط أول الكليات بالجامعات الحكومية التى تعلن نتائجها فى وقت مبكر.

كان د.محمد أبوشوارب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط قد نجح بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى سرعة تنفيذ توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته فى 19 مايو الماضي والتى أكد فيها على أهمية السرعة في إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.