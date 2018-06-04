التعليم: الرئيس يشهد فعاليات الملتقى العربى لمدارس ذوى الاحتياجات أكتوبر المقبل

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة ستعقد ملتقى عربى رياضى فنى ثقافى ترفيهى تنموى أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للتربية الخاصة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه قد تقرر أن يكون الملتقى برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أكتوبر المقبل بمدينة السلام "شرم الشيخ".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإدارة قامت بإعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية؛ لإبراز مواهب أطفال مدارس مصر و الدول العربية من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأضافت مشهور أن المؤتمر سيضم أيضًا مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الجرافيك والرسم والتصوير و التفصيل وغيرها، كما يشتمل الملتقى على دورة في كرة القدم الخماسية تمتد على مدى أيام الملتقى .

ومن الجدير بالذكر أنه ولأول مرة تقيم جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل هذا الملتقى، والذى سيتضمن على هامشه أول مؤتمر علمي في مجال التربية الخاصة ودمجهم في المجتمع من خلال عدد من المحاور .