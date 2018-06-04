video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: الرئيس يشهد فعاليات الملتقى العربى لمدارس ذوى الاحتياجات أكتوبر المقبل

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:49 م
التعليم: الرئيس يشهد فعاليات الملتقى العربى لمدارس ذوى الاحتياجات أكتوبر المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة ستعقد ملتقى عربى رياضى فنى ثقافى ترفيهى تنموى أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للتربية الخاصة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه قد تقرر أن يكون الملتقى برعاية وحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أكتوبر المقبل بمدينة السلام "شرم الشيخ".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإدارة قامت بإعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية؛ لإبراز مواهب أطفال مدارس مصر و الدول العربية من ذوي الإعاقات المختلفة.

 وأضافت مشهور أن المؤتمر سيضم أيضًا مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الجرافيك والرسم والتصوير و التفصيل وغيرها، كما يشتمل الملتقى على دورة في كرة القدم الخماسية تمتد على مدى أيام الملتقى .

 

ومن الجدير  بالذكر أنه ولأول مرة تقيم جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل هذا الملتقى، والذى  سيتضمن على هامشه أول مؤتمر علمي في مجال التربية الخاصة ودمجهم في المجتمع من خلال عدد من المحاور .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مد فترة تقديم مقترح الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" بوزارة التعليم

التعليم تعلن تفاصيل تعديل نموذج الإجابة فى اللغة العربية للثانوية العامة

التربية والتعليم

ملتقى مصر لذوى الاحتياجات الخاصة

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة