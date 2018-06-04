البنوك العامة تدبر الريالات السعودية لتغطية نفقات شركات السياحة الخاصة بالحج

كتب - أحمد يعقوب

عقد اجتماع بين بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وممثلى وزارة السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تم الاتفاق على قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودى المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم الحج لهذا العام، وذلك تيسيرا على تلك الشركات وعلى الحجاج بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة.

وأعلنت البنوك الثلاثة، فى بيان مشتركن استعدادها لتلبية احتياجات جميع الحجاج من الريالات السعودية شريطة تقديم مستندات الحج التي تشمل جواز سفر سارى وتأشيرة السفر وحجز تذكرة الطيران.