"الإعلام الفلسطينية": 106 انتهاكات بحق الصحفيين خلال مايو

رام الله (أ ش أ)

رصدت وزارة الإعلام الفلسطينية خلال شهر مايو الماضى 106 انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلى بحق 92 صحفيًا، منهم 77 صحفيًا من الذكور، و15 صحفية، و4 انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و6 أخرى بحق طواقم إعلامية، إضافة إلى "قانون حظر تصوير جنود الاحتلال".

ورأت الوزارة -فى بيان اليوم الاثنين- أن تبرير الاحتلال لمناقشة هذا القانون، والادعاء أن الصحفيين يؤثرون سلبًا على معنويات الجنود، وفرض عقوبة 10 سنوات عليهم، يمنح الرخصة لجنود الاحتلال لتكرار جرائم قتل الصحفيين، ويطلق اليد لهم لتنفيذ المجازر، لحمايتهم من الملاحقة القضائية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز الانتهاكات كانت الإصابات المختلفة بالعيارات المطاطية والنارية وقنابل الغاز، واستهداف الصحفيين بشكل مباشر، وكذلك إغلاق حسابات بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبرهن الانتهاك الصارخ لحرية الرأى والتعبير، حيث سجل قطاع غزة العدد الأكبر من هذه الانتهاكات.