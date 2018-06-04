الأمن اللبنانى يكشف عن شبكة إجرامية دولية لتهريب الكوكايين لداخل البلاد

بيروت (أ ش أ)

أعلنت سلطات الأمن اللبنانية تمكنها من الكشف عن شبكة إجرامية دولية، تقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وتهريب مخدر (الكوكايين) إلى داخل الأراضى اللبنانية، مشيرة إلى أن الشبكة تمكنت من اجتياز نقاط التفتيش الأمنية فى العديد من المطارات الدولية، وتهريب وبيع المواد المخدرة لصالح تجار المخدرات اللبنانيين مقابل مبالغ مالية طائلة بمئات الالاف من الدولارات.

وذكر بيان صادر عن شعبة المعلومات فى قوى الأمن الداخلى اللبنانية اليوم أنه تم تحديد هوية مجموعة أفراد من جنسيات أجنبية مختلفة، تبين أنهم ينتمون لمنظمة إجرامية دولية مختصة بتهريب كميات كبيرة من مخدر الكوكايين إلى لبنان، والتى تكون ممزوجة بسوائل معينة وموضوعة ضمن زجاجات كحول فى حقائب تابعة للسوق الحرة لأحد المطارات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أنه لدى وصول أفراد العصابة إلى لبنان كانوا يعملون على استئجار غرف فى العديد من الفنادق المنتشرة داخل الأراضى اللبنانية، ويمكثون بداخلها لفترة وجيزة، يقومون خلالها بفصل مادة الكوكايين عن السوائل وتحويلها إلى مواد خام، ثم بيعها لصالح تجار المخدرات اللبنانيين، مقابل مبالغ مالية بمئات الآلاف الدولارات.

وأضاف أنه تم تحديد هوية العناصر الإجرامية لتلك الشبكة والتى ضمت 4 إيطاليين، وبرازيليين اثنين، وأرجنتيني، وألماني.. كما تم تحديد هوية التجار اللبنانيين المرتبطين بها، وتم إلقاء القبض على 3 متهمين من بينهم اثنان من تجار المخدرات الذين كانوا يقومون بتسلم مخدر الكوكايين من أفراد الشبكة وإعادة بيعه، وشخص آخر من المهربين (إيطالى الجنسية) ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ضبط بقية المتهمين.